РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта

Палата по разрешению споров РФС обязала тренера Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта с екатеринбургским клубом.

В ноябре 2016 года Скрипченко покинул «Урал» после поражения от «Терека» (1:4). Через 2 дня специалист возглавил «Крылья Советов». После этого президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб будет требовать с тренера через РФС причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.