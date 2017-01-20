РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта
Сегодня, 20:32 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Палата по разрешению споров РФС обязала тренера Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта с екатеринбургским клубом.
В ноябре 2016 года Скрипченко покинул «Урал» после поражения от «Терека» (1:4). Через 2 дня специалист возглавил «Крылья Советов». После этого президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб будет требовать с тренера через РФС причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.
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