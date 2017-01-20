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Куарежма продлит контракт с «Бешикташем» до 2020 года

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Контракты, Бешикташ, Куарежма Рикарду
Сегодня, 20:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма договорился с клубом о новом контракте, который будет рассчитан до 2020 года. Зарплата 33-летнего игрока по новому договору останется на уровне 3 млн евро в сезон. Португальцу предлагали в два раза больше в Китае, но он все равно решил остаться в стане турецкого клуба. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

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