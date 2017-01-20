Кот-д'Ивуар и ДР Конго сыграли вничью

Во втором туре группового этапа Кубка Африканских Наций Кот-д'Ивуар вновь сыграл вничью. На этот раз с ДР Конго. Номинальным гостям понадобилось 2 удара в створ, чтобы дважды поразить ворота ивуарийцев.

Ойем, «Стад д`Ойем».

Кот-д'Ивуар - ДР Конго - 2:2 (1:2)

Голы : Бони 26. Диэ 67 — Кебано 9, Кабананга 28.

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Канон, Байи, Орье, Траоре (Дели 46), Кессиэ, Заа, Диэ, Градель (Калу 76), Дукуре, Бони.

Главный тренер: Мишель Дусье

ДР Конго: Матампи, Мбемба, Тиссеран, Икоко (Мулумбу 72), Бокади, Кебано, Магома (Мулумба 72), Мпеко, Мубеле, Кабананга (Болинги 79), Мбокани.

Главный тренер: Флоран Ибенже.

Предупреждения: Кессиэ 65.

Судья: Дженни Сикаэве.