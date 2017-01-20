Кот-д'Ивуар и ДР Конго сыграли вничью
Матч: Кот-д'Ивуар2 : 2ДР Конго
Сегодня, 20:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Во втором туре группового этапа Кубка Африканских Наций Кот-д'Ивуар вновь сыграл вничью. На этот раз с ДР Конго. Номинальным гостям понадобилось 2 удара в створ, чтобы дважды поразить ворота ивуарийцев.
Ойем, «Стад д`Ойем».
Кот-д'Ивуар - ДР Конго - 2:2 (1:2)
Голы: Бони 26. Диэ 67 — Кебано 9, Кабананга 28.
Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Канон, Байи, Орье, Траоре (Дели 46), Кессиэ, Заа, Диэ, Градель (Калу 76), Дукуре, Бони.
Главный тренер: Мишель Дусье
ДР Конго: Матампи, Мбемба, Тиссеран, Икоко (Мулумбу 72), Бокади, Кебано, Магома (Мулумба 72), Мпеко, Мубеле, Кабананга (Болинги 79), Мбокани.
Главный тренер: Флоран Ибенже.
Предупреждения: Кессиэ 65.
Судья: Дженни Сикаэве.
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