Селюк: «Траоре нет смысла уходить из ЦСКА в какую-то деревню»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Монако, Селюк Дмитрий, Траоре Ласина
Сегодня, 21:01 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, порассуждал о будущем своего клиента.
«Зима не то время, когда у игрока есть масса вариантов для продолжения карьеры. А идти в клуб-аутсайдер не хочется. Середняки никого не берут. Зачем им кого-то брать, если они не вылетят, чемпионами не станут? Можно играть и той обоймой, которая есть.
Траоре нет смысла уходить абы куда. „Монако“ и ЦСКА – серьезные команды, а не деревня какая-то. Был вариант с „Малагой“, но жаль, что не получилось… Это уже история. Пока Траоре тренируется с ЦСКА. Дальше посмотрим – жизнь покажет».
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