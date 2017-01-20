Селюк: «Траоре нет смысла уходить из ЦСКА в какую-то деревню»

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, порассуждал о будущем своего клиента.

«Зима не то время, когда у игрока есть масса вариантов для продолжения карьеры. А идти в клуб-аутсайдер не хочется. Середняки никого не берут. Зачем им кого-то брать, если они не вылетят, чемпионами не станут? Можно играть и той обоймой, которая есть.

Траоре нет смысла уходить абы куда. „Монако“ и ЦСКА – серьезные команды, а не деревня какая-то. Был вариант с „Малагой“, но жаль, что не получилось… Это уже история. Пока Траоре тренируется с ЦСКА. Дальше посмотрим – жизнь покажет».