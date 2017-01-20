«Милан» арендовал Деулофеу

Как и ожидалось, «Милан» арендовал у «Эвертона» нападающего Жерара Деулофеу. Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ 22-летний игрок провел 11 матчей (4 в основе), но результативными действиями не отметился.