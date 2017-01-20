«Милан» арендовал Деулофеу
Сегодня, 22:18 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, «Милан» арендовал у «Эвертона» нападающего Жерара Деулофеу. Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ 22-летний игрок провел 11 матчей (4 в основе), но результативными действиями не отметился.
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