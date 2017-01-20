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Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост наставника сборной Беларуси

Соккер.Ру // Россия: тренеры, Беларусь, Карпин Валерий , Бородюк Александр , Писарев Николай
Сегодня, 22:36 | Источник: Pressball.by | Редакция: Дмитрий Кристя

Российские тренеры Валерий Карпин, Александр Бородюк и Николай Писарев претендуют на пост главного тренера сборной Беларуси. Об этом сообщает один из местных телеканалов. 

В декабре в отставку был отправлен предыдущий тренер национальной команды Александр Хацкевич. На данный момент сборная занимает пятое место в турнирной таблице отборочного турнира к ЧМ-2018 в группе А и отстает от идущей на втором месте Голландии на 5 очков.

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