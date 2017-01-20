«Вест Бромвич» и «Сток Сити» достигли договоренности по трансферу Бераино
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Вест Бромвич, Сток Сити, Бераино Саидо
Вчера, 22:58 | Источник: ФК "Вест Бромвич" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Вест Бромвич» сообщает, что клуб достиг договоренности со «Сток Сити» по трансферу нападающего «дроздов» Саидо Бераино. По слухам, игрок уже прошел медосмотр в стане «гончаров» и в ближайшее время будут улажены последние формальности.
23-летний форвард является воспитанником «Вест Бромвича». Всего он провел за клуб 121 матч и забил 36 голов.
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