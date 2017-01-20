«Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по Деулофеу
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Милан, Деулофеу Жерар
Вчера, 23:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по своему вингеру Жерару Деулофеу. Чуть ранее «россонери» официально объявили об аренде игрока до конца сезона, однако «ириски» настаивают, что это заявление преждевременное, поскольку переговоры еще не закончены.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:10 Слухи «Рома» может купить Максима Малышева 0
17:55 Слухи «Марсель» передумал покупать Пайета 15
15:25 Слухи «Ман Сити» готов продать Агуэро 76
10:12 Слухи «Рома» поспорит с киевским «Динамо» за Хильемарка 4
07:17 Слухи «Фенербахче» хочет арендовать у «Ювентуса» Эрнанеса 5
Или войдите через