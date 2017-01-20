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«Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по Деулофеу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Милан, Деулофеу Жерар
Вчера, 23:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по своему вингеру Жерару Деулофеу. Чуть ранее «россонери» официально объявили об аренде игрока до конца сезона, однако «ириски» настаивают, что это заявление преждевременное, поскольку переговоры еще не закончены.

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