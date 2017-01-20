«Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по Деулофеу

«Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по своему вингеру Жерару Деулофеу. Чуть ранее «россонери» официально объявили об аренде игрока до конца сезона, однако «ириски» настаивают, что это заявление преждевременное, поскольку переговоры еще не закончены.