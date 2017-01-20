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Самба покинул «Панатинаикос»

Соккер.Ру // Греция. Суперлига 2016/2017, Заграница: события, Панатинаикос, Самба Кристофер
Вчера, 23:26 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник Кристофер Самба разорвал контракт с «Панатинаикосом». 32-летний игрок провел в составе греческого клуба полгода. За это время экс-футболист московского «Динамо» успел сыграть 2 матча.

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