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Сборная Марокко переиграла Того

Матч: МароккоМарокко3 : 1ТогоТого
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В поединке второго тура группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Марокко оказалась сильнее команды Того.

Ойем, «Стад д`Ойем».

Марокко - Того - 3:1 (2:1)
Голы: Бухаддуз 14, Саисс 21, Эн-Несири 72Доссеви 5.

Марокко: Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Аит-Беннассер 81), Эль-Ахмади, Эль-Каддури (Эн-Несири 60), Бухаддуз (Аллиуи 89).
Главный тренер: Эрве Ренар.

Того: Агасса, Айите, Уро-Акорико, Даконам, Лаба (Букари 73), Доссеви (Сегбефия 84), Гакпе, Атакора (Агбеньядан 89), Бебу, Ромао, Адебайор.
Главный тренер: Клод Ле Руа.

Предупреждения: Буссуфа 36, Айите 83.

Судья: Махамаду Кейта.

В другом матче группы Кот-д'Ивуар разошелся миром с ДР Конго.

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