Сборная Марокко переиграла Того
Вчера, 23:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В поединке второго тура группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Марокко оказалась сильнее команды Того.
Ойем, «Стад д`Ойем».
Марокко - Того - 3:1 (2:1)
Голы: Бухаддуз 14, Саисс 21, Эн-Несири 72 — Доссеви 5.
Марокко: Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Аит-Беннассер 81), Эль-Ахмади, Эль-Каддури (Эн-Несири 60), Бухаддуз (Аллиуи 89).
Главный тренер: Эрве Ренар.
Того: Агасса, Айите, Уро-Акорико, Даконам, Лаба (Букари 73), Доссеви (Сегбефия 84), Гакпе, Атакора (Агбеньядан 89), Бебу, Ромао, Адебайор.
Главный тренер: Клод Ле Руа.
Предупреждения: Буссуфа 36, Айите 83.
Судья: Махамаду Кейта.
В другом матче группы Кот-д'Ивуар разошелся миром с ДР Конго.
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