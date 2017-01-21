Орлов: «„Зенит“ сможет сыграть на „Крестовском“ в полуфинале Лиги Европы»

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что на новом стадионе «Зенита» будет все готово к принятию полуфинального матча Лиги Европы 2016/17, если «сине-бело-голубые» сумеют дойти до этой стадии.

«Сможет ли „Зенит“ в случае выхода в полуфинал Лиги Европы сыграть в мае на новом стадионе? А почему нет?! Он получит сертификацию. Конечно, сможет», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Ранее сообщалось, что общая стоимость стадиона превысит 50 млрд рублей.