Орлов: «„Зенит“ сможет сыграть на „Крестовском“ в полуфинале Лиги Европы»
Сегодня, 00:01 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что на новом стадионе «Зенита» будет все готово к принятию полуфинального матча Лиги Европы 2016/17, если «сине-бело-голубые» сумеют дойти до этой стадии.
«Сможет ли „Зенит“ в случае выхода в полуфинал Лиги Европы сыграть в мае на новом стадионе? А почему нет?! Он получит сертификацию. Конечно, сможет», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.
Ранее сообщалось, что общая стоимость стадиона превысит 50 млрд рублей.
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Абсолютно уверен в тежелейшее противостояние с Андерлехтом там 50/50, а если проскочат то в 1/8 однозначно сольются, правда будут говорить, что в этот раз опять что-то помешало.
Не делайте из нашего футбола посмешище - будьте реалистами.
P.S. Место сборной в рейтинге фифа о чём-то хотя бы должно говорить, а ведь в ней сборники Зенита играют.
А так-то удачи питерцам вперёд к полуфиналу!
Зенит - МЮ
68000 зрителей.....
И пусть с Ростовом в финале сыграет сильнейший ))))))
lopp тащи огнетушитель))