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Орлов: «„Зенит“ сможет сыграть на „Крестовском“ в полуфинале Лиги Европы»

Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Орлов Геннадий
Сегодня, 00:01 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что на новом стадионе «Зенита» будет все готово к принятию полуфинального матча Лиги Европы 2016/17, если «сине-бело-голубые» сумеют дойти до этой стадии.

«Сможет ли „Зенит“ в случае выхода в полуфинал Лиги Европы сыграть в мае на новом стадионе? А почему нет?! Он получит сертификацию. Конечно, сможет», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Ранее сообщалось, что общая стоимость стадиона превысит 50 млрд рублей.

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