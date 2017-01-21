Фонте перешел в «Вест Хэм»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Вест Хэм, Саутгемптон, Фонте Жозе
Сегодня, 00:08 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Фото: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, капитан «Саутгемптона» Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм». Контракт 33-летнего защитника подписан по схеме «2.5+1». Сумма трансфера составила 8 млн фунтов.
В этом сезоне Фонте провел 17 матчей в АПЛ.
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