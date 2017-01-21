Как и ожидалось, капитан «Саутгемптона» Жозе Фонте перешел в «Вест Хэм». Контракт 33-летнего защитника подписан по схеме «2.5+1». Сумма трансфера составила 8 млн фунтов.

В этом сезоне Фонте провел 17 матчей в АПЛ.