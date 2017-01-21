«Сток Сити» закрыл сделку по Бераино

«Сток Сити» приобрел у «Вест Бромвича» нападающего Саидо Бераино. 23-летний форвард подписал с «гончарами» пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 12 млн фунтов.

Бераино является воспитанником «Вест Бромвича». Он находился в системе «дроздов» с 2004 года. Всего игрок провел за клуб 121 матч и забил 36 голов.