«Сток Сити» закрыл сделку по Бераино
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Сток Сити, Вест Бромвич, Бераино Саидо
Сегодня, 00:47 | Источник: ФК "Сток Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Сток Сити» приобрел у «Вест Бромвича» нападающего Саидо Бераино. 23-летний форвард подписал с «гончарами» пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 12 млн фунтов.
Бераино является воспитанником «Вест Бромвича». Он находился в системе «дроздов» с 2004 года. Всего игрок провел за клуб 121 матч и забил 36 голов.
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