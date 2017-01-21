ФИФА разрешила «Ливерпулю» задействовать в матчах Матипа

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип снова может выходить на поле в составе «мерсисайдцев». «Ливерпуль» получил официальное разрешение от ФИФА задействовать игрока в матчах во время Кубка африканских наций.

Матип не попадал в заявку команды на матчи чемпионата и Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и «Плимутом» в связи с тем, что «Ливерпуль» ждал ответа из ФИФА по поводу возможных санкций из-за его отсутствия в составе сборной Камеруна на Кубке африканских наций.

Ранее появлялась информация о том, что футболисты, которые откажутся от участия в Кубке африканских наций 2017 года, могут быть наказаны ФИФА.