МЮ и «Боруссия» Д интересуются 19-летним форвардом «Аякса» Долбергом

Скауты «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» пристально следят за нападающим «Аякса» Каспером Долбергом.

Об интересе топ-клубов Европы к молодому датчанину уже сообщалось ранее. Но источник отмечает, что «Боруссия» предпримет попытку подписать игрока уже в это трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов на счету Долберга 8 голов и 2 результативных паса за 17 матчей.