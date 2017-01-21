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МЮ и «Боруссия» Д интересуются 19-летним форвардом «Аякса» Долбергом

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Боруссия Д, Аякс, Долберг Каспер
Сегодня, 01:53 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Скауты «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» пристально следят за нападающим «Аякса» Каспером Долбергом.

Об интересе топ-клубов Европы к молодому датчанину уже сообщалось ранее. Но источник отмечает, что «Боруссия» предпримет попытку подписать игрока уже в это трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов на счету Долберга 8 голов и 2 результативных паса за 17 матчей.

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