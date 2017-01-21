«Барселона» обжалует желтую карточку Неймара за симуляцию

«Барселона» планирует обжаловать желтую карточку нападающего команды Неймара, которую бразилец получил за симуляцию в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Напомним, встреча на стадионе «Аноэта» завершилась победой сине-гранатовых (1:0).

24-летний форвард был предупрежден на 64-й минуте игры после падения в штрафной площади соперника в результате столкновения с вратарем «Сосьедада» Херонимо Рульи.