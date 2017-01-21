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«Барселона» обжалует желтую карточку Неймара за симуляцию

Матч: Реал СосьедадРеал Сосьедад0 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Судейство, Неймар, Рульи Херонимо
Сегодня, 02:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

«Барселона» планирует обжаловать желтую карточку нападающего команды Неймара, которую бразилец получил за симуляцию в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Напомним, встреча на стадионе «Аноэта» завершилась победой сине-гранатовых (1:0).

24-летний форвард был предупрежден на 64-й минуте игры после падения в штрафной площади соперника в результате столкновения с вратарем «Сосьедада» Херонимо Рульи.

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