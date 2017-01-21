«Барселона» обжалует желтую карточку Неймара за симуляцию
Сегодня, 02:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
«Барселона» планирует обжаловать желтую карточку нападающего команды Неймара, которую бразилец получил за симуляцию в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Напомним, встреча на стадионе «Аноэта» завершилась победой сине-гранатовых (1:0).
24-летний форвард был предупрежден на 64-й минуте игры после падения в штрафной площади соперника в результате столкновения с вратарем «Сосьедада» Херонимо Рульи.
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Подскажите, плиз)))
Многие говорили, что мяч у Карвахаля уходил за лицевую линию, хотя это неизвестно! Но те лузеры говорят, что на Неймаре был пенальти, хотя здесь на 90% видно, что мяч уходит за лицевую!
Вот такие эксперты за Барсу топят!
Стоит отметить, что Реал Сосьедад не заслуженно проиграл, судья в 100%момент дал левый оффсайд, и в ещё одном левое нарушение у нападающего РС!