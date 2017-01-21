«Амкар» пригласил на просмотр голкипера «Балтики» Вамбольта
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Амкар, Балтика, Вамбольт Денис, Селихов Александр
Сегодня, 02:33 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Павел Молочный
«Амкар» ищет замену ушедшему в «Спартак» вратарю Александру Селихову.
Пермский клуб пригласил голкипера «Балтики» Дениса Вамбольта на просмотр. 21-летний вратарь проведет сбор с «Амкаром» в Турции. В контракте Вамбольта прописана сумма отступных. В случае, если вратарь подойдет красно-черным, за него придется заплатить 2,5 миллиона рублей.
Голкипер провел 13 матчей в текущем сезоне ФНЛ и пропустил 16 мячей. В трех поединках Вамбольт отстоял на ноль.
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