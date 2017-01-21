«Амкар» пригласил на просмотр голкипера «Балтики» Вамбольта

«Амкар» ищет замену ушедшему в «Спартак» вратарю Александру Селихову.

Пермский клуб пригласил голкипера «Балтики» Дениса Вамбольта на просмотр. 21-летний вратарь проведет сбор с «Амкаром» в Турции. В контракте Вамбольта прописана сумма отступных. В случае, если вратарь подойдет красно-черным, за него придется заплатить 2,5 миллиона рублей.

Голкипер провел 13 матчей в текущем сезоне ФНЛ и пропустил 16 мячей. В трех поединках Вамбольт отстоял на ноль.