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«Амкар» пригласил на просмотр голкипера «Балтики» Вамбольта

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Амкар, Балтика, Вамбольт Денис, Селихов Александр
Сегодня, 02:33 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Павел Молочный

«Амкар» ищет замену ушедшему в «Спартак» вратарю Александру Селихову.

Пермский клуб пригласил голкипера «Балтики» Дениса Вамбольта на просмотр. 21-летний вратарь проведет сбор с «Амкаром» в Турции. В контракте Вамбольта прописана сумма отступных. В случае, если вратарь подойдет красно-черным, за него придется заплатить 2,5 миллиона рублей.

Голкипер провел 13 матчей в текущем сезоне ФНЛ и пропустил 16 мячей. В трех поединках Вамбольт отстоял на ноль.

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