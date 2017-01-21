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Хамес не сможет сыграть против «Малаги»

Матч: РеалРеал-:-МалагаМалага
Начало матча: Сегодня, 18:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Родригес Хамес
Сегодня, 02:48 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не сможет помочь своей команде в матче 19 тура чемпионата Испании против «Малаги».

В эту пятницу колумбиец вернулся к тренировкам по индивидуальной программе после травмы, но по информации источника, к следующей игре «сливочных» он готов не будет.

Ожидается, что тренировки с остальной командой Хамес возобновит в понедельник, 23 января.

Ранее бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус предположил, что причиной травм 25-летнего хавбека могут быть его бутсы.

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