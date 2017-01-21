Хамес не сможет сыграть против «Малаги»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не сможет помочь своей команде в матче 19 тура чемпионата Испании против «Малаги».

В эту пятницу колумбиец вернулся к тренировкам по индивидуальной программе после травмы, но по информации источника, к следующей игре «сливочных» он готов не будет.

Ожидается, что тренировки с остальной командой Хамес возобновит в понедельник, 23 января.

Ранее бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус предположил, что причиной травм 25-летнего хавбека могут быть его бутсы.