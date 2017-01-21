Арустамян: «Миранчук намерен расторгнуть контракт с „Локомотивом“»

Российский коментатор Нобель Арустамян сообщил, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук собирается расторгнуть контракт с «железнодорожниками», а также отметил, что помимо «Рубина» в футболисте заинтересованы «Зенит» и «Краснодар»:

«Насколько мне известно, игрок близок к окончательному решению не продлевать контракт с „Локомотивом“. Контракт Алексея с „железнодорожниками“ истекает в конце года. Сам клуб хотел бы подписать с полузащитником новое соглашение, но переговоры, очевидно, зашли в тупик. По моей информации, стороны не могут договориться по финансовому вопросу.

На данный момент Миранчука хотят пригласить три команды: „Рубин“, „Зенит“ и „Краснодар“. Все три претендента уже разговаривали с представителями игрока, а „Рубин“ и вовсе вел детальные переговоры. Насколько мне известно, казанцы готовы были заплатить более 3 миллионов евро. Также обговаривалась возможность обмена на какого-то игрока. Но „Локо“, надеясь продлить контракт с Алексеем, эти предложения не принял. „Рубин“ продолжает оставаться главным фаворитом в борьбе за Миранчука.

Согласно регламентам ФИФА и РФС, любой игрок, подписавший соглашение с клубом в возрасте до 28 лет, может расторгнуть его по прошествии трех полных лет (или сезонов) после вступления этого соглашения в силу. Сейчас идет уже четвертый год контракта Миранчука в „Локомотиве“, стало быть, защищенный период истек, и игрок имеет право расторгнуть контракт. Алексей собирается воспользоваться этой опцией и подать заявление в клуб. Главный вопрос – что третий сезон по контракту Миранчука в „Локо“ еще не завершен».