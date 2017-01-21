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Анчелотти: «Можем быть довольны результатом матча с „Фрайбургом“, но не нашей игрой»

Матч: ФрайбургФрайбург1 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Анчелотти Карло
Сегодня, 03:24 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу мюнхенской команды над «Фрайбургом» (2:1) в матче 17-го тура Бундеслиги:

«Это был сложный матч против сильного, настойчивого соперника. В первом тайме мы играли не лучшим образом. Но мне понравился характер и воля к победе, которую проявили мои игроки. Поэтому в итоге мы и одержали победу. Мы можем быть довольны результатом, но не нашей игрой».

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