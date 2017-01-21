Тульский «Арсенал» может подписать болгарского защитника «Панатинаикоса»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Панатинаикос, Иванов Иван
Сегодня, 03:55 | Источник: trud.bg | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Панатинаикоса» Иван Иванов этой зимой может стать игроком тульского «Арсенала».
Сообщается, что 28-летним болгарином интересовались клубы из Турции, но Иванов ответил на их предложения отказом.
Ранее защитник греческого клуба выступал за «Аланию», софийский ЦСКА, «Партизан» и «Базель».
Напомним, недавно состав «Арсенала» пополнил защитник сборной Грузии Гиа Григалава.
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