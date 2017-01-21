Тульский «Арсенал» может подписать болгарского защитника «Панатинаикоса»

Защитник «Панатинаикоса» Иван Иванов этой зимой может стать игроком тульского «Арсенала».

Сообщается, что 28-летним болгарином интересовались клубы из Турции, но Иванов ответил на их предложения отказом.

Ранее защитник греческого клуба выступал за «Аланию», софийский ЦСКА, «Партизан» и «Базель».

Напомним, недавно состав «Арсенала» пополнил защитник сборной Грузии Гиа Григалава.