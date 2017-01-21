Рейтинг@Mail.ru

Тульский «Арсенал» может подписать болгарского защитника «Панатинаикоса»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Панатинаикос, Иванов Иван
Сегодня, 03:55 | Источник: trud.bg | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Панатинаикоса» Иван Иванов этой зимой может стать игроком тульского «Арсенала».

Сообщается, что 28-летним болгарином интересовались клубы из Турции, но Иванов ответил на их предложения отказом.

Ранее защитник греческого клуба выступал за «Аланию», софийский ЦСКА, «Партизан» и «Базель».

Напомним, недавно состав «Арсенала» пополнил защитник сборной Грузии Гиа Григалава.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
02:33 «Амкар» пригласил на просмотр голкипера «Балтики» Вамбольта 0
Вчера
22:01 Слухи Глеб может перейти в «Оренбург» 6
17:21 «Фиорентина» контактирует с «Зенитом» по Маурисио и Нету 12
16:24 Слухи Источник: «5-6 игроков „Зенита“ покинут клуб этой зимой» 152
13:06 Слухи «Спартак» и ЦСКА поспорят за хавбека «Спортинга» Бруно Сезара 122
04:58 Клаессон близок к переходу в «Краснодар» 6
03:03 Трабукки: «Очень известный тренер расспрашивал Карреру о Марио Фернандесе» 19
19 января 2017
22:47 Слухи Источник: «Яковлев сменит „Анжи“ на „Крылья Советов“» 10
20:41 Слухи «Зенит» нацелился на Настасича 61
Александр Чистяков
Форвард для ЦСКА
​Приоритетная задача ЦСКА на зиму – приобретение «большого» нападающего. «Соккер.ру» обозначает параметры и делится информацией об игроках, чьи фамилии мелькают в прессе.
Комментариев: 27
все материалы по этой теме
Турниры