Кокорин: «Трансферы в РФПЛ пока не впечатляют»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что следит за трансферными новостями в российском чемпионате, и отметил, что ни один из них его не впечатлил:

«Конечно, слежу за трансферными новостями в РФПЛ. Есть большие трансферы, и вообще интересно, кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.

Есть ли трансфер, который меня больше всего впечатлил? Дайте секундочку... Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого».

Также российский форвард рассказал о том, как для него проходит сбор «Зенита» в Дубае.