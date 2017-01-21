Кокорин: «Трансферы в РФПЛ пока не впечатляют»
Сегодня, 04:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что следит за трансферными новостями в российском чемпионате, и отметил, что ни один из них его не впечатлил:
«Конечно, слежу за трансферными новостями в РФПЛ. Есть большие трансферы, и вообще интересно, кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.
Есть ли трансфер, который меня больше всего впечатлил? Дайте секундочку... Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого».
Также российский форвард рассказал о том, как для него проходит сбор «Зенита» в Дубае.
Другие материалы по теме:
Вчера
19 января 2017
Или войдите через
Потом и трансферы...
https://www.youtube.com/watch?v=-_QjwstGzIM