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Кокорин: «Трансферы в РФПЛ пока не впечатляют»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Кокорин Александр
Сегодня, 04:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что следит за трансферными новостями в российском чемпионате, и отметил, что ни один из них его не впечатлил:

«Конечно, слежу за трансферными новостями в РФПЛ. Есть большие трансферы, и вообще интересно, кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.

Есть ли трансфер, который меня больше всего впечатлил? Дайте секундочку... Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого».

Также российский форвард рассказал о том, как для него проходит сбор «Зенита» в Дубае.

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