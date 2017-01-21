Форвард киевского «Динамо» Гладкий перейдет в «Аланьяспор»

Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий согласился на переход в «Аланьяспор». Согласно источнику, 29-летнего форварда устроило предложение турецкого клуба. В ближайшее время сделка будет оформлена окончательно.

Сообщается, что в покупке украинского форварда заинтересован главный тренер турецкого клуба Хусейн Калпар. В текущем сезоне украинской Премьер-Лиги Гладкий сыграл в 8 матчах за «Динамо», отличившись одной голевой передачей.

Ранее игрок выступал за донецкий «Шахтёр», «Металлист» и «Днепр».

Напомним, недавно состав турецкого клуба «Карабюкспор» пополнил украинский нападающий Евгений Селезнёв.