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Левандовски: «Я пробил не лучшим образом, но три очка есть три очка»

Матч: ФрайбургФрайбург1 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Левандовски Роберт
Сегодня, 04:49 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отличившийся дублем в матче 17-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1), отметил, что в моменте с голом, забитым в компенсированное время второго тайма, он пробил не лучшим образом:

«Моей первой мыслью было: сразу отдать мяч партнеру. Но это было непросто сделать. Поэтому я попробовал просто обработать мяч и пробить. Это был последний момент в матче, поэтому я должен был попытаться. К счастью, у меня все получилось. Я пробил не лучшим образом, но гол есть гол, а три очка есть три очка».

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