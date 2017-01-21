Левандовски: «Я пробил не лучшим образом, но три очка есть три очка»
Сегодня, 04:49 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отличившийся дублем в матче 17-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1), отметил, что в моменте с голом, забитым в компенсированное время второго тайма, он пробил не лучшим образом:
«Моей первой мыслью было: сразу отдать мяч партнеру. Но это было непросто сделать. Поэтому я попробовал просто обработать мяч и пробить. Это был последний момент в матче, поэтому я должен был попытаться. К счастью, у меня все получилось. Я пробил не лучшим образом, но гол есть гол, а три очка есть три очка».
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