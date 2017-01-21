«Челси» рассматривает кандидатуры Лукаку и Бентеке

Лондонский «Челси» ищет замену форварду Диего Косте, который может покинуть клуб зимой или по окончании этого сезона.

Согласно источнику, главными кандидатурами «синих» являются бомбардир «Эвертона» Ромелу Лукаку и нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке. В нынешнем сезоне английского чемпионата на счету Лукаку 12 голов и 4 результативных передачи за 20 матчей, статистика Бентеке — 8+1 за 19 матчей.

Напомним, главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс ранее сообщил, что хочет сохранить бельгийского форварда в команде.