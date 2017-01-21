«Челси» рассматривает кандидатуры Лукаку и Бентеке
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Эвертон, Кристал Пэлас, Лукаку Ромелу, Бентеке Кристиан, Коста Диего
Сегодня, 05:54 | Источник: Espn.com | Редакция: Павел Молочный
Лондонский «Челси» ищет замену форварду Диего Косте, который может покинуть клуб зимой или по окончании этого сезона.
Согласно источнику, главными кандидатурами «синих» являются бомбардир «Эвертона» Ромелу Лукаку и нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке. В нынешнем сезоне английского чемпионата на счету Лукаку 12 голов и 4 результативных передачи за 20 матчей, статистика Бентеке — 8+1 за 19 матчей.
Напомним, главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс ранее сообщил, что хочет сохранить бельгийского форварда в команде.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:10 Слухи «Рома» может купить Максима Малышева 2
17:55 Слухи «Марсель» передумал покупать Пайета 19
15:25 Слухи «Ман Сити» готов продать Агуэро 80
Или войдите через