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«Манчестер Сити» заплатил рекордную сумму за 13-летнего защитника

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Саутенд Юнайтед
Сегодня, 06:12 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Манчестер Сити» подписал контракт с 13-летним защитником Финли Бёрнсом, выступавшим за клуб Первой лиги Англии «Саутенд Юнайтед». Сумма сделки составила £ 175 тысяч, но в будущем может возрасти до £ 250 тысяч, если Бёрнс будет успешно выступать за юношескую команду «горожан». Источник отмечает, что это рекордная сумма для трансфера игрока такого возраста.

Помимо «Манчестер Сити», на футболиста также претендовали «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Однако Бёрнс вместе с семьей выбрал «горожан», так как был впечатлен материальной базой академии клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ман Сити» готов расстаться с нападающим Серхио Агуэро.

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