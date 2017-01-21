Рейтинг@Mail.ru

Бубнов: «Обамеянг не уйдет в „Баварию“ из-за „Реала“, а не по соображениям патриотизма»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Россия: мнение, Боруссия Д, Бавария, Реал, Обамеянг Пьер-Эмерик, Бубнов Александр
Сегодня, 06:27 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, который заявил, что никогда не перейдет в «Баварию»:

«Касательно Обамеянга о патриотичности говорить не приходится. Ведь ранее из „Боруссии“ в „Баварию“ переходили Гётце и Левандовски, тренеры. Обамеянг не хочет переходить в „Баварию“, так как мечтает играть в Испании, а именно в „Реале“. Его мать родилась в Испании. В этом, наверное, основная причина его такой позиции по „Баварии“. „Бавария“ ведь финансово очень помогла „Боруссии“, когда они были на грани краха.

В профессиональном футболе не действуют правила симпатий или антипатий, действует закон контрактов. Если футболиста может купить любой клуб, то почему это не имеет право сделать принципиальный соперник? Конечно, только если сам футболист отказывается от подобного трансфера. С другой стороны есть игроки, которые настолько благодарны болельщикам, что не хотят переходить в стан заклятого врага».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:05 Гаврилов: «Луис Адриано пока для меня – тёмная лошадка» 5
01:00 Гаврилов: «У „Спартака“ нет стабильности» 16
00:37 Самедов: «Условия великолепные, команда великолепная, всё очень нравится» 10
00:01 Орлов: «„Зенит“ сможет сыграть на „Крестовском“ в полуфинале Лиги Европы» 58
Вчера
21:01 Селюк: «Траоре нет смысла уходить из ЦСКА в какую-то деревню» 53
19:39 Селюк: «С моими футболистами „Томь“ сможет на равных бороться со „Спартаком“» 84
15:35 Агент: «Рыжиков не против продлить контракт с „Рубином“» 12
12:53 Кириченко: «Нобоа пока игрок „Ростова“. Эзатолахи? Не знаю, уходит он или остаётся» 21
12:20 Самедов: «Кучук научил меня быть современным полузащитником» 69
Александр Чистяков
Больше бреда! ФИФА испортит футбол?
​«Соккер.ру» объясняет, как нужно относиться к безумным высказываниям Марко ван Бастена, и почему здравомыслящим функционерам пора строить бастионы для защиты футбола.
Комментариев: 29
все материалы по этой теме
Турниры