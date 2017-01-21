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Мино Райола хочет, чтобы «Милан» повысил зарплату Доннаруммы до 10 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Милан, Ювентус, Реал, Ман Юнайтед, Доннарумма Джанлуиджи, Райола Мино
Сегодня, 06:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола требует от руководства «россонери» новый четырехлетний контракт для 17-летнего вратаря с ежегодной зарплатой в € 10 млн.

Отметим, что точно такое же предложение по голкиперу ранее поступило от «Ювентуса», который готов заплатить «Милану» € 40 млн за игрока.

Напомним, что в услугах Доннаруммы также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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