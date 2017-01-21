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«Лион» попробует подписать Эвра

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 06:56 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Павел Молочный

«Лион» включился в борьбу за защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.

Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего француза были заинтересованы «Вест Хэм», МЮ и «Валенсия». Ближе всего к подписанию игрока был «Кристал Пэлас», но «орлы» оказались не способны удовлетворить финансовые запросы Эвра.

Напомним, что вчера состав «Лиона» пополнил хавбек «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай.

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