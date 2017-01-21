«Бока Хуниорс» ведет переговоры с МЮ о трансфере Ромеро

«Бока Хуниорс» хочет приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро. Согласно источнику, аргентинский клуб уже ведет переговоры о переходе игрока.

Отмечается, что основным препятствием для совершения сделки является нежелание 29-летнего аргентинца возвращаться на родину.

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в трех матчах Лиги Европы, а также провел по одной игре в Кубке Англии и Кубке Лиги.

Напомним, что основным голкипером «манкунианцев» Давидом Де Хеа интересуется мадридский «Реал».