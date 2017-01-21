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«Бока Хуниорс» ведет переговоры с МЮ о трансфере Ромеро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Бока Хуниорс, Ромеро Серхио
Сегодня, 07:12 | Источник: Fichajes.net | Редакция: Павел Молочный

«Бока Хуниорс» хочет приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро. Согласно источнику, аргентинский клуб уже ведет переговоры о переходе игрока.

Отмечается, что основным препятствием для совершения сделки является нежелание 29-летнего аргентинца возвращаться на родину.

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в трех матчах Лиги Европы, а также провел по одной игре в Кубке Англии и Кубке Лиги.

Напомним, что основным голкипером «манкунианцев» Давидом Де Хеа интересуется мадридский «Реал».

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