«Бока Хуниорс» ведет переговоры с МЮ о трансфере Ромеро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Бока Хуниорс, Ромеро Серхио
Сегодня, 07:12 | Источник: Fichajes.net | Редакция: Павел Молочный
«Бока Хуниорс» хочет приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро. Согласно источнику, аргентинский клуб уже ведет переговоры о переходе игрока.
Отмечается, что основным препятствием для совершения сделки является нежелание 29-летнего аргентинца возвращаться на родину.
В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в трех матчах Лиги Европы, а также провел по одной игре в Кубке Англии и Кубке Лиги.
Напомним, что основным голкипером «манкунианцев» Давидом Де Хеа интересуется мадридский «Реал».
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