Сэведж: «У Гвардиолы нет запасного плана»

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэведж считает, что Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити» должен иметь запасной план игры.

«Футбол Гвардиолы основан на контроле мяча. Но когда это не работает, у него нет запасного плана. Когда тот же МЮ испытывает проблемы, он переходит на сдерживающую игру с более простой доставкой мяча в атаку. Это не очень красиво, но эффективно. Гвардиола же неохотно жертвует своими базовыми принципами игры».