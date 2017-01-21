Сэведж: «У Гвардиолы нет запасного плана»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Сэведж Робби, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 08:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэведж считает, что Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити» должен иметь запасной план игры.
«Футбол Гвардиолы основан на контроле мяча. Но когда это не работает, у него нет запасного плана. Когда тот же МЮ испытывает проблемы, он переходит на сдерживающую игру с более простой доставкой мяча в атаку. Это не очень красиво, но эффективно. Гвардиола же неохотно жертвует своими базовыми принципами игры».
Другие материалы по теме:
Вчера
16:32 Фото Зидан: «Роналду всегда будут критиковать» 115
Или войдите через
Миллионами и миллиардами каждый воротить может, а вот создать боевой коллектив без бабосов, увы....
Свои 21 титулов Пеп знаем где, как и с кем выйграл, но в АПЛ ему ничего хорошего не светит.
Короче всё понятно.... ПСЖ его уже ждёт.
Оттого и появляются крупные поражения и в ЛЧ, и чемпионате АПЛ.
Однако Пеп упрямый, в худшем смысле этого слова, и продолжает свою линию.
Но действительность не обмануть, упрямство хуже тупости - это именно о нем.