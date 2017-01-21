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Сэведж: «У Гвардиолы нет запасного плана»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Сэведж Робби, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 08:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэведж считает, что Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити» должен иметь запасной план игры.

«Футбол Гвардиолы основан на контроле мяча. Но когда это не работает, у него нет запасного плана. Когда тот же МЮ испытывает проблемы, он переходит на сдерживающую игру с более простой доставкой мяча в атаку. Это не очень красиво, но эффективно. Гвардиола же неохотно жертвует своими базовыми принципами игры».

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