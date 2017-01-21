Джа Джедже перебрался в Казахстан
Сегодня, 08:32 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник Франк Джа Джедже перебрался в чемпионат Казахстана. 30-летний франко-ивуарийский игрок подписал контракт с «Иртышом» из Павлодара до конца 2017 года. С прошлого лета он был свободным агентом. В прошлом он играл за ПСЖ, «Ниццу» и «Черноморец».
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