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Джикия: «По поводу более опытных партнёров в „Спартаке“ не комплексую»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Джикия Георгий
Сегодня, 08:36 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Новичок «Спартака» Георгий Джикия рассказал о первых сборах с новой командой.

«Втягиваться времени нет. Нужно каждый день работать и что-то усваивать. Для себя отметил требования в „Спартаке“. Игра тут чуть быстрее, и это понятно. По поводу большего опыта одноклубников не комплексую. Я не первый день в футболе. Готов к тому, что на поле буду делать то, что скажут».

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