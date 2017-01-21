Джикия: «По поводу более опытных партнёров в „Спартаке“ не комплексую»
Сегодня, 08:36 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов
Новичок «Спартака» Георгий Джикия рассказал о первых сборах с новой командой.
«Втягиваться времени нет. Нужно каждый день работать и что-то усваивать. Для себя отметил требования в „Спартаке“. Игра тут чуть быстрее, и это понятно. По поводу большего опыта одноклубников не комплексую. Я не первый день в футболе. Готов к тому, что на поле буду делать то, что скажут».
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Ущербные фаны, это которые не уважают свою клубную атрибутику, выбрасывая ее на поле!
А я перечислил цкгэшников)))
Читал,что они джинна каково-то на усиление взяли?))Теперь усех парвут)))
Добро пожаловать в СПАРТАК(МОСКВА)!!!!!
Пы.сы. Ждём комменты от рускаялошадь и великоцкг))ну и от ихних клонов ,естесно))
Возможно и Джикия когда-нибудь выиграет еврокубок, как его новые партнеры!