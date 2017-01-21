«Севилье» нужен полузащитник «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Ибрагим Амаду может перебраться в «Севилью». Испанский клуб включил 23-летнего игрока в список потенциальных новичков и следит за ним. Однако ранее «Лилль» отказывался продавать Амаду в Англию за 10 млн евро.