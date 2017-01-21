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«Севилье» нужен полузащитник «Лилля»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Лилль, Амаду Ибрагим
Сегодня, 09:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Лилля» Ибрагим Амаду может перебраться в «Севилью». Испанский клуб включил 23-летнего игрока в список потенциальных новичков и следит за ним. Однако ранее «Лилль» отказывался продавать Амаду в Англию за 10 млн евро.

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