«Хебей Чайна Форчун» нацелился на Силву и Насри
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Манчестер Сити, Насри Самир, Силва Давид
Сегодня, 09:54 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Хебей Чайна Форчун» летом попытается подписать двух полузащитников «Манчестер Сити». В сферу интересов китайского клуба попали Давид Силва и Самир Насри. Последний проводит нынешний сезон на правах аренды в «Севилье». Их в своей команде хочет видеть экс-наставник «горожан» Мануэль Пеллегрини, работающий сейчас в Китае.
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