«Хебей Чайна Форчун» нацелился на Силву и Насри

«Хебей Чайна Форчун» летом попытается подписать двух полузащитников «Манчестер Сити». В сферу интересов китайского клуба попали Давид Силва и Самир Насри. Последний проводит нынешний сезон на правах аренды в «Севилье». Их в своей команде хочет видеть экс-наставник «горожан» Мануэль Пеллегрини, работающий сейчас в Китае.