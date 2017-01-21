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«Хебей Чайна Форчун» нацелился на Силву и Насри

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Манчестер Сити, Насри Самир, Силва Давид
Сегодня, 09:54 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Хебей Чайна Форчун» летом попытается подписать двух полузащитников «Манчестер Сити». В сферу интересов китайского клуба попали Давид Силва и Самир Насри. Последний проводит нынешний сезон на правах аренды в «Севилье». Их в своей команде хочет видеть экс-наставник «горожан» Мануэль Пеллегрини, работающий сейчас в Китае.

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