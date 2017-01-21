Боккетти: «Мне не нравится реформа чемпионата мира»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил свое мнение о расширении числа участников чемпионатов мира.

«Честно говоря, мне не нравится реформа чемпионата мира по футболу. Мне нравится старая схема проведения с полноценным групповым этапом и раундом плей-офф. У ФИФА сейчас новый президент, который хочет что-то поменять. Не знаю, как будет выглядеть турнир при новой схеме проведения, но я за старую схему.

Когда есть время и у нас нет игр, конечно, я могу посмотреть какой-то матч чемпионата Италии или России, главные матчи Лиги чемпионов, но не смотрю каждую игру, как сумасшедший. Иногда лучше отдыхать дома, плюс жена может сказать, чтобы я перестал смотреть футбол и помог ей сделать что-то».