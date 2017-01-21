Рейтинг@Mail.ru

Боккетти: «Мне не нравится реформа чемпионата мира»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Россия: мнение, Боккетти Сальваторе
Сегодня, 10:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил свое мнение о расширении числа участников чемпионатов мира.

«Честно говоря, мне не нравится реформа чемпионата мира по футболу. Мне нравится старая схема проведения с полноценным групповым этапом и раундом плей-офф. У ФИФА сейчас новый президент, который хочет что-то поменять. Не знаю, как будет выглядеть турнир при новой схеме проведения, но я за старую схему.

Когда есть время и у нас нет игр, конечно, я могу посмотреть какой-то матч чемпионата Италии или России, главные матчи Лиги чемпионов, но не смотрю каждую игру, как сумасшедший. Иногда лучше отдыхать дома, плюс жена может сказать, чтобы я перестал смотреть футбол и помог ей сделать что-то».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:03
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:32 Гаврилов: «Боккетти – неплохой защитник, не более» 13
06:27 Бубнов: «Обамеянг не уйдет в „Баварию“ из-за „Реала“, а не по соображениям патриотизма» 4
05:05 Гаврилов: «Луис Адриано пока для меня – тёмная лошадка» 12
01:00 Гаврилов: «У „Спартака“ нет стабильности» 18
00:37 Самедов: «Условия великолепные, команда великолепная, всё очень нравится» 15
00:01 Орлов: «„Зенит“ сможет сыграть на „Крестовском“ в полуфинале Лиги Европы» 74
Вчера
21:01 Селюк: «Траоре нет смысла уходить из ЦСКА в какую-то деревню» 57
19:39 Селюк: «С моими футболистами „Томь“ сможет на равных бороться со „Спартаком“» 89
15:35 Агент: «Рыжиков не против продлить контракт с „Рубином“» 12
12:53 Кириченко: «Нобоа пока игрок „Ростова“. Эзатолахи? Не знаю, уходит он или остаётся» 21
все материалы по этой теме
Турниры