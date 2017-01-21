Дзадза готов сыграть с «Вильярреалом»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза готов дебютировать в своей новой команде. Форвард с начала недели тренировался в общей группе испанского клуба и внесен в заявку на матч с «Вильярреалом». Отметим, что итальянец не играл с 19 ноября. Он первую часть сезона провел в «Вест Хэме».