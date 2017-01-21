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Тренер «Фрайбурга»: «У „Баварии“ не было 15 моментов за один только тайм»

Матч: ФрайбургФрайбург1 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Штрайх Кристиан
Сегодня, 11:01 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2).

«Я думаю, что мы играли неплохо. „Бавария“ не имела 15 моментов в одном только тайме. И все же мы проиграли. Теперь нужно отталкиваться от положительных аспектов в игре и вернуться к обычному режиму. Это дает нам уверенность, что мы делаем все правильно. Ребята проделали большую работу».

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