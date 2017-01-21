Тренер «Фрайбурга»: «У „Баварии“ не было 15 моментов за один только тайм»
Сегодня, 11:01 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2).
«Я думаю, что мы играли неплохо. „Бавария“ не имела 15 моментов в одном только тайме. И все же мы проиграли. Теперь нужно отталкиваться от положительных аспектов в игре и вернуться к обычному режиму. Это дает нам уверенность, что мы делаем все правильно. Ребята проделали большую работу».
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