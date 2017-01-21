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Дзанетти: «В „Интере“ не обсуждают покупку Лайуна»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Порту, Лайун Мигель, Дзанетти Хавьер
Сегодня, 11:45 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти опроверг слухи о том, что его клуб вошел в число претендентов на полузащитника «Порту» Мигеля Лайуна.

«Я не думаю, что это так. Ничего не слышал об этом. Мы в клубе провели совещание на тему возможного усиления. Но о Лайуне не говорили. Думаю, это обычные слухи».

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