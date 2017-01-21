Молло: «Если хочу играть, должен работать больше всех»
Сегодня, 11:50 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло доволен условиями в петербургском клубе.
«Я знал, куда шел. В „Зените“ все игроки очень сильные, и я, если хочу играть, должен работать сейчас больше всех. Тем более мой стиль основан на больших объемах перемещений. Все идет как надо, никаких сюрпризов для меня нет».
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