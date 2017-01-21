Олунга, которым интересовался ЦСКА, может перебраться в Китай

Нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может продолжить карьеру в Китае. В шведском клубе подтвердили факт переговоров с китайским клубом. Причем подчеркивается, что продажа Олунги в Китай станет трансферным рекордом для «Юргордена». Интерес к Олунге проявлял ЦСКА.