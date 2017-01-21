Рейтинг@Mail.ru

Олунга, которым интересовался ЦСКА, может перебраться в Китай

Соккер.Ру // Швеция. Аллсвенскан 2017, Заграница: трансферные слухи, Юргорден, Олунга Майкл
Сегодня, 12:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может продолжить карьеру в Китае. В шведском клубе подтвердили факт переговоров с китайским клубом. Причем подчеркивается, что продажа Олунги в Китай станет трансферным рекордом для «Юргордена». Интерес к Олунге проявлял ЦСКА.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:45
ответ пользователю Чикомас (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:25
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:24
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:19
ответ пользователю Чикомас (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:12
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:10
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:09
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:09
ответ пользователю denmig (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:08
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:03
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:01
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 12:56
ответ пользователю FILL3286 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:49
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:50 Слухи «Наполи» просит за Габбьядини 25 млн евро 0
12:49 Слухи «Интер» может продать Перишича за 40 млн евро 6
11:45 Дзанетти: «В „Интере“ не обсуждают покупку Лайуна» 0
10:56 Президент «Лиона»: «Предложение ПСЖ по Депаю было больше нашего» 5
09:54 Слухи «Хебей Чайна Форчун» нацелился на Силву и Насри 2
09:51 Кин: «Я бы на месте Диего Косты принял предложение из Китая» 9
09:45 Слухи «Севилье» нужен полузащитник «Лилля» 0
07:12 Слухи «Бока Хуниорс» ведет переговоры с МЮ о трансфере Ромеро 1
06:56 Слухи «Лион» попробует подписать Эвра 2
06:12 «Манчестер Сити» заплатил рекордную сумму за 13-летнего защитника 5
все материалы по этой теме
Турниры