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«Интер» может продать Перишича за 40 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Перишич Иван
Сегодня, 12:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Интер» готов вести переговоры о продаже вингера Ивана Перишича. Однако отпустить хорвата миланский клуб может за 40 млн евро. Интерес к нему проявляют топ-клубы из Англии. Напомним, Перишич перешел в «Интер» из «Вольфсбурга» в 2015 году за 16 млн евро.

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