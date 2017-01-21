«Интер» может продать Перишича за 40 млн евро

«Интер» готов вести переговоры о продаже вингера Ивана Перишича. Однако отпустить хорвата миланский клуб может за 40 млн евро. Интерес к нему проявляют топ-клубы из Англии. Напомним, Перишич перешел в «Интер» из «Вольфсбурга» в 2015 году за 16 млн евро.