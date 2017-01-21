Петраков: «Я остаюсь в „Томи“»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков отметил, что не собирается покидать пост наставника команды из-за финансовых проблем.

«У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь».