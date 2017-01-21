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Петраков: «Я остаюсь в „Томи“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Томь, Петраков Валерий
Сегодня, 13:01 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков отметил, что не собирается покидать пост наставника команды из-за финансовых проблем.

«У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь».

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