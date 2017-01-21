Петраков: «Я остаюсь в „Томи“»
Сегодня, 13:01 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков отметил, что не собирается покидать пост наставника команды из-за финансовых проблем.
«У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь».
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Но и эта значит очень много, лишь бы Петракова не заставили передумать.
УВАЖАЮ!!!
Настоящий мужик.
Желаю в весенний сессии закрепиться и остаться в российской Премьер лиги !!!