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Тевес: «Продление контракта Месси и „Барселоны“ - не вопрос денег»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Тевес Карлос, Месси Лионель
Сегодня, 13:38 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Аргентинский нападающий Карлос Тевес уверен, что Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной».

«Вопрос продления его контракта – не в деньгах. Он играет сердцем. Я не думаю, что могут быть другие мотивы. Трудно иметь такие долгие отношения, как у Месси и „Барселоны“. Этот клуб ему будет очень сложно покинуть».

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