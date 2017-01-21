Тевес: «Продление контракта Месси и „Барселоны“ - не вопрос денег»
Сегодня, 13:38 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Аргентинский нападающий Карлос Тевес уверен, что Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной».
«Вопрос продления его контракта – не в деньгах. Он играет сердцем. Я не думаю, что могут быть другие мотивы. Трудно иметь такие долгие отношения, как у Месси и „Барселоны“. Этот клуб ему будет очень сложно покинуть».
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