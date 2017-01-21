Тевес: «Продление контракта Месси и „Барселоны“ - не вопрос денег»

Аргентинский нападающий Карлос Тевес уверен, что Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной».

«Вопрос продления его контракта – не в деньгах. Он играет сердцем. Я не думаю, что могут быть другие мотивы. Трудно иметь такие долгие отношения, как у Месси и „Барселоны“. Этот клуб ему будет очень сложно покинуть».