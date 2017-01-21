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«Наполи» просит за Габбьядини 25 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Саутгемптон, Габбьядини Маноло
Сегодня, 13:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Наполи» обозначил цену, за которую готов отпустить нападающего Маноло Габбьядини. Эта сумма равна 25 млн евро, что выше, чем любое из полученных неаполитанцами предложений. Максимальное предложение делал «Саутгемптон» - 16 млн евро. Интерес к Габбьядини проявляют и другие английские клубы.

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