«Наполи» просит за Габбьядини 25 млн евро

«Наполи» обозначил цену, за которую готов отпустить нападающего Маноло Габбьядини. Эта сумма равна 25 млн евро, что выше, чем любое из полученных неаполитанцами предложений. Максимальное предложение делал «Саутгемптон» - 16 млн евро. Интерес к Габбьядини проявляют и другие английские клубы.