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«Ливерпуль» - «Суонси»: стартовые составы

Матч: ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Суонси СитиСуонси Сити
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Суонси» на матч чемпионата Англии.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Лаллана, Коутиньо, Фирмино.
Запас: Кариус, Старридж, Морено, Лукас, Ориги, Матип, Вудберн.

«Суонси»: Фабиански, Ольссон, Моусон, Фернандес, Нотон, Корк, Кэрролл, Фер, Сигурдссон, Рутледж, Льоренте.
Запас: Нордфельдт, Ранхель, Амат, Фултон, Дайер, Борха, МакБерни.

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