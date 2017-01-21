«Ливерпуль» - «Суонси»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 14:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Суонси» на матч чемпионата Англии.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Лаллана, Коутиньо, Фирмино.
Запас: Кариус, Старридж, Морено, Лукас, Ориги, Матип, Вудберн.
«Суонси»: Фабиански, Ольссон, Моусон, Фернандес, Нотон, Корк, Кэрролл, Фер, Сигурдссон, Рутледж, Льоренте.
Запас: Нордфельдт, Ранхель, Амат, Фултон, Дайер, Борха, МакБерни.
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