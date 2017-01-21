«Ростов» на втором сборе проведёт четыре контрольных матча
Сегодня, 15:08 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Сергей Иванов
«Ростов» определился с расписанием контрольных матчей на втором сборе в турецком Белеке, который пройдет с 25 января по 6 февраля. 28 января ростовчане сыграют с австрийской «Аустрией», 31 января – со словацкой «Жилиной», 3 февраля – с пловдивским «Локомотивом», 6 февраля – с норвежским «Тромсе».
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