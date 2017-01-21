«Арсенал» нацелился на Геззаля

Полузащитник «Лиона» Рашид Геззаль, которым интересовались другие клубы, может оказаться в «Арсенале». «Канониры» готовы сделать предложение по алжирцу до конца месяца. Представители лондонского клуба контактировали с Геззалем. Также переговоры с ним вел «Эвертон».