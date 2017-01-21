«Арсенал» нацелился на Геззаля
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Лион, Геззаль Рашид
Сегодня, 15:12 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Лиона» Рашид Геззаль, которым интересовались другие клубы, может оказаться в «Арсенале». «Канониры» готовы сделать предложение по алжирцу до конца месяца. Представители лондонского клуба контактировали с Геззалем. Также переговоры с ним вел «Эвертон».
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