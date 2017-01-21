Якуба может перейти в «Крылья Советов»

«Кубань», которая испытывает проблемы с составом, может расстаться с полузащитником Денисом Якубой. 20-летний хавбек близок к переходу в «Крылья Советов». Клубы уже достигли принципиальной договоренности о трансфере. В нынешнем сезоне в ФНЛ Якуба провел 10 матчей.