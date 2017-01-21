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Якуба может перейти в «Крылья Советов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Кубань, Якуба Денис
Сегодня, 15:41 | Источник: Onedivision.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Кубань», которая испытывает проблемы с составом, может расстаться с полузащитником Денисом Якубой. 20-летний хавбек близок к переходу в «Крылья Советов». Клубы уже достигли принципиальной договоренности о трансфере. В нынешнем сезоне в ФНЛ Якуба провел 10 матчей.

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