Якуба может перейти в «Крылья Советов»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Кубань, Якуба Денис
Сегодня, 15:41 | Источник: Onedivision.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Кубань», которая испытывает проблемы с составом, может расстаться с полузащитником Денисом Якубой. 20-летний хавбек близок к переходу в «Крылья Советов». Клубы уже достигли принципиальной договоренности о трансфере. В нынешнем сезоне в ФНЛ Якуба провел 10 матчей.
Другие материалы по теме:
13:57 Слухи «Зенит» провёл переговоры с агентом Раноккии 56
Вчера
22:01 Слухи Глеб может перейти в «Оренбург» 7
Или войдите через