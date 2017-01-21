Гунько возглавит «Спартак-2»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов и члены его штаба покинули команду после товарищеского матча с «Велесом». Специалист возглавит молодежную сборную России. Новым наставником «Спартака-2» станет Дмитрий Гунько, который ранее работал с молодежной командой клуба.