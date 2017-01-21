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Гунько возглавит «Спартак-2»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак-2, Бушманов Евгений , Гунько Дмитрий
Сегодня, 15:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов и члены его штаба покинули команду после товарищеского матча с «Велесом». Специалист возглавит молодежную сборную России. Новым наставником «Спартака-2» станет Дмитрий Гунько, который ранее работал с молодежной командой клуба.

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