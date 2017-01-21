Гунько возглавит «Спартак-2»
Сегодня, 15:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов и члены его штаба покинули команду после товарищеского матча с «Велесом». Специалист возглавит молодежную сборную России. Новым наставником «Спартака-2» станет Дмитрий Гунько, который ранее работал с молодежной командой клуба.
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Бушманов по сообщениям Казакова упирал в своей работе на традиции (игра в стеночки, мелкий пас, забегания, выход из обороны в перепасовку) , а Каррера смотрит на эти вещи несколько по иному.Игра в стеночки хороша, но не во вред общей линии команды.Мелкий пас не плох, но чреват потерями мяча.Забегания прекрасны, но стоит перекрыть лидеров команды и игра разваливается как карточный домик.выход из обороны через пас может закончиться отбором и мячом в свои ворота.
Каррера хочет привнести в Спартак практицизм и скорость.Это именно то, что сейчас требуется от современных игроков и это именно то, во что должен играть современный Спартак 2.Пусть и уровнем ниже.
Так было раньше, так должно быть и сейчас.
Правда игра основы теперь сильно отличается от игры молодёжи.по стилю.
Гунько призван выстроить игру в стиле основного Спартака.
По крайней мере по задумке Карреры.
Немного подождём и увидим, что из этого выйдет.